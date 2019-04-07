"Коламбус" очень не хочет попасть на "Тампу": 3 гола "Оттаве" забиты за 10 минут

"Коламбус" в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" забросил три шайбы. Дубль сделал Пьер-Люк Дюбуа, еще один гол забил Маркус Нутиваара.

Одну результативную передачу сделал Артемий Панарин. Команда к 10-й минуте игры выедет со счетом 3:0.

Усилия "Блю Джэкетс" могут быть напрасны. "Каролина" в параллельной игре обыгрывает "Филадельфию" со счетом 3:1. Если до конца матчей так все и останется, "Коламбус" в превом раунде плей-офф сыграет с "Тампой".

Если проиграет "Каролина", то именно ей придется сразиться с лидером чемпионата. Тогда "Блю Джэкетс" ждет противостояние с "Вашингтоном".