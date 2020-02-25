«Коламбус» обыграл «Оттаву», у Гаврикова и Анисимова по голевой передаче

«Коламбус» в овертайме выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). «Сенаторз» потерпели третье поражение кряду. «Блю Джэкетс» прервали свою неудачную серию из восьми поражений.

Российские игроки Владислав Гавриков и Артем Анисимов отметились голевыми передачами.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Милуоки» — 134:137 ОТ (25:30, 22:27, 35:38, 41:28, 11:14)

В: Бил (55), Напьер (27), Смит (13).

М: Миддлтон (40), Бледсоу (23 + 10 передач), Адетокунбо (22 + 14 подборов).

«Кливленд» — «Майами» — 125:119 ОТ (21:29, 35:39, 24:31, 31:12, 14:8)

К: Портер (30), Лав (17 + 14 подборов), Нэнс (16).

М: Драгич (22), Адебайо (22 + 13 подборов), Нанн (21).