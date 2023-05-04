«Коламбус» объявил о подписании контракта с Воронковым

Российский нападающий Дмитрий Воронков стал игроком «Коламбуса».

22-летний россиянин подписал с командой двухлетнее соглашение. Ранее «Коламбус» выбрал россиянина на драфте-2019 под общим 114-м номером.

В прошедшем сезоне Воронков играл за «Ак Барс». Он набрал 31 (18+13) очко в 54 матчах прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и 12 (8+4) очков в 24 играх плей-офф