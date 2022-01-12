«Коламбус» проиграл «Чикаго», Чинахов и Гавриков не набрали очков
05:31
«Коламбус» на своем льду проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Блэкхокс» одержали вторую победу кряду.
«Чикаго» идет на 14-м месте в Западной конференции. «Коламбус» занимает 10-ю строчку в Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Чикаго» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Голы: Дженнер — 14 (Нюквист, Веренски), 12:51 — 1:0. Дебринкэт — 22 (Стиллман), 13:15 — 1:1. де Хаан — 1 (Курашев, Энтвистл), 35:10 — 1:2. Мерфи — 3 (Тэйвз, Кейн), 46:36 — 1:3. Нюквист — 8 (мен.), 58:39 — 2:3. Дебринкэт — 23 (п.в., Стиллман), 59:45 — 2:4.
Вратари: Корписало (59:17 — 59:45) — Флери.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 26 (8+8+10) — 20 (8+3+9).
Наши: Гавриков (22.26/1/-1), Чинахов (9.56/2/-1) — -.
12 января. Коламбус. Nationwide Arena.
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