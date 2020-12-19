НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Коламбус» активизировался в переговорах по новому контракту с Дюбуа

21:43
Теги:

«Коламбус» продолжает вести переговоры по новому контракт с нападающим Пьером-Люком Дюбуа, который находится в статусе свободного агента, сообщает TSN. В последнее время клуб активизировал свои усилия.

В минувшем сезоне 22-летний Дюбуа принял участие в 70 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 18 шайб и отдав 31 результативную передачу. В плей-офф канадский нападающий отыграл 10 матчей, забросив 4 шайбы и отдав 6 результативных передач.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир