«Когда ты был так близок». Реакция Панарина на попадание в перекладину в матче с «Лос-Анджелесом»

Реакция Панарина на попадание в перекладину в матче с «Лос-Анджелесом»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Лос-Анджелес».

Во втором периоде форвард хозяев Артемий Панарин Мики Андерсона и бросил по воротам с неудобной руки, однако попал в перекладину. Пресс-служба НХЛ выложила видео с реакцией россиянина на промах.

«Когда ты был так близок к тому, чтобы забить красоту», — подписано видео.