Кочетков стал четвертым вратарем в истории «Каролины», который выиграл свой дебютный матч в НХЛ

Российский голкипер Петр Кочетков одержал победу в дебютном матче в НХЛ.

22-летний вратарь сыграл в качестве стартового вратаря «Каролины» в игре регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (3:2 ОТ).

Кочетков стал четвертым вратарем в истории команды, который выиграл свою дебютный матч в НХЛ.

Отметим, что последним этого достижения до Кочеткова добился Дэвид Эйрс в 2020 году. Этот случай примечателен тем, что Эйрс — сотрудник домашней арены «Торонто».

Он был вынужден встать в ворота «Каролины» в экстренном случае, когда оба вратаря команды получили травмы в одном матче.