«Каролина» одолела в овертайме «Нью-Джерси» в дебютном матче Кочеткова

«Каролина» победила «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ураганы» взяли верх в овертайме со счетом 3:2.

В этой встрече в составе «Каролины» в НХЛ дебютировал российский вратарь Петр Кочетков. Первую шайбу в карьере он пропустил от белорусского форварда Егора Шаранговича.

Всего в этой встрече Кочетков отразил 17 из 19 бросков.

Сам Шарангович кроме гола записал в свой актив и голевую передачу. Также результативным пасом отметился российский защитник «Дэвилз» Никита Охотюк.

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«Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Шарангович — 23 (бол., Боквист, Сиверсон), 35:43 — 1:0. Хишир — 21 (Шарангович, Охотюк), 48:30 — 2:0. Шей — 9, 55:24 — 2:1. Нидеррайтер — 24 (Фаст, Деанджело), 58:04 — 2:2. Джарвис — 16 (Деанджело), 61:39 — 2:3.

Вратари: Гиллис — Кочетков (57:58 — 58:04).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 19 (6+5+8+0) — 29 (9+9+9+2).

Наши: Охотюк (13.55/0/+1) — Свечников (17.08/1/0).

23 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.