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Сегодня, 22:08

«Каролина» одолела в овертайме «Нью-Джерси» в дебютном матче Кочеткова

«Каролина» победила «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
23 апреля. «Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:3.
Фото USA Today Sports

«Каролина» победила «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ураганы» взяли верх в овертайме со счетом 3:2.

В этой встрече в составе «Каролины» в НХЛ дебютировал российский вратарь Петр Кочетков. Первую шайбу в карьере он пропустил от белорусского форварда Егора Шаранговича.

Всего в этой встрече Кочетков отразил 17 из 19 бросков.

Сам Шарангович кроме гола записал в свой актив и голевую передачу. Также результативным пасом отметился российский защитник «Дэвилз» Никита Охотюк.

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«Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Шарангович — 23 (бол., Боквист, Сиверсон), 35:43 — 1:0. Хишир — 21 (Шарангович, Охотюк), 48:30 — 2:0. Шей — 9, 55:24 — 2:1. Нидеррайтер — 24 (Фаст, Деанджело), 58:04 — 2:2. Джарвис — 16 (Деанджело), 61:39 — 2:3.

Вратари: Гиллис — Кочетков (57:58 — 58:04).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 19 (6+5+8+0) — 29 (9+9+9+2).

Наши: Охотюк (13.55/0/+1) — Свечников (17.08/1/0).

23 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.

Егор Шарангович
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Петр Кочетков
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 51 28 110
2 Рейнджерс 78 51 27 108
3 Питтсбург 79 45 34 101
4 Вашингтон 78 44 34 99
5 Айлендерс 78 35 43 80
6 Коламбус 78 35 43 77
7 Нью-Джерси 78 27 51 62
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 77 56 21 118
2 Торонто 78 51 27 108
3 Тампа-Бэй 77 47 30 102
4 Бостон 77 47 30 99
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 79 30 49 70
7 Оттава 78 30 48 67
8 Монреаль 78 20 58 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 55 23 116
2 Миннесота 78 50 28 107
3 Сент-Луис 78 47 31 105
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 78 43 35 91
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 78 26 52 63
8 Аризона 78 22 56 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 78 48 30 106
2 Эдмонтон 78 46 32 98
3 Лос-Анджелес 79 42 37 94
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 78 38 40 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 77 30 47 72
8 Сиэтл 77 26 51 58
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28.04
23.04 02:00
Коламбус – Оттава
 1 : 2 Б
23.04 03:00
Миннесота – Сиэтл
 6 : 3
23.04 04:00
Эдмонтон – Колорадо
 6 : 3
23.04 05:30
Аризона – Вашингтон
 0 : 2
23.04 19:30
Баффало – Айлендерс
5 : 3
23.04 19:30
Детройт – Питтсбург
 2 : 7
23.04 19:30
Нью-Джерси – Каролина
 2 : 3 ОТ
23.04 22:00
Бостон – Рейнджерс
- : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 116
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 77 113
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 78 109
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 77 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 78 51
И КН
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Игорь Шестеркин

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Якоб Маркстрем

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