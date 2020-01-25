НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кейн выиграл конкурс бросков

07:05
Теги:

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн стал победителем конкурса бросков в рамках звездного уик-энда НХЛ. Он набрал 24 очка в состязании, которое проводилось впервые. Участникам необходимо было бросать шайбу с трибун по мишеням, установленным на льду.

Также в конкурсе приняли участие Давид ПастрнякБостон»), Мэттью ТкачакКалгари»), Тайлер СегинДаллас»), Брэди ТкачакОттава»), Дэвид ПерронСент-Луис»), Райан О'РайллиСент-Луис»), Митч МарнерТоронто»).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир