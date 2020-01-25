Кейн выиграл конкурс бросков

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн стал победителем конкурса бросков в рамках звездного уик-энда НХЛ. Он набрал 24 очка в состязании, которое проводилось впервые. Участникам необходимо было бросать шайбу с трибун по мишеням, установленным на льду.

Также в конкурсе приняли участие Давид Пастрняк («Бостон»), Мэттью Ткачак («Калгари»), Тайлер Сегин («Даллас»), Брэди Ткачак («Оттава»), Дэвид Перрон («Сент-Луис»), Райан О'Райлли («Сент-Луис»), Митч Марнер («Торонто»).