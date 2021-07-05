Кейн, Модано и Челиос вошли в символическую сборную плей-офф НХЛ из американских игроков

Официальный сайт НХЛ в честь Дня независимости США, который отмечался 4 июля, представил символическую команду плей-офф Кубка Стэнли всех времен, составленную из американских игроков.

В голосовании приняли участие 11 авторов NHL.com. Они выбрали трех лучших форвардов, двух защитников и голкипера.

Из действующих игроков в состав вошел только форвард «Чикаго» Патрик Кейн.

Голкипер: Майк Рихтер.

Защитники: Брайан Лич, Крис Челиос.

Форварды: Патрик Кейн, Майк Модано, Пэт Лафонтен.