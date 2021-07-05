Форвард «Коламбуса» Рослович проехался на машине «Индикара» вместе с Марио Андретти
06:55
Форвард «Коламбуса» Джек Рослович прокатился с легендарным автогонщиком Марио Андретти на машине «Индикара».
Перед тем, как они вышли на трассу, Рослович подарил Андретти джерси «Блю Джекетс» с его именем и номером 111 — столько побед одержал Андретти. После этого хоккеист оделся в полную гоночную экипировку и сел сзади машины.
«Что за спорт! Спасибо Андретти за поездку, вы действительно потрясающий! Это был классный опыт», — написал Рослович в Twitter.
Ride. Of. A. Lifetime. ? pic.twitter.com/snGWtQi0pZ— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 4, 2021
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