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Форвард «Коламбуса» Рослович проехался на машине «Индикара» вместе с Марио Андретти

06:55
Джек Рослович и Марио Андретти. Фото Twitter
Джек Рослович и Марио Андретти. Фото Twitter
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Форвард «Коламбуса» Джек Рослович прокатился с легендарным автогонщиком Марио Андретти на машине «Индикара».

Перед тем, как они вышли на трассу, Рослович подарил Андретти джерси «Блю Джекетс» с его именем и номером 111 — столько побед одержал Андретти. После этого хоккеист оделся в полную гоночную экипировку и сел сзади машины.

«Что за спорт! Спасибо Андретти за поездку, вы действительно потрясающий! Это был классный опыт», — написал Рослович в Twitter.

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Сергей Разин все материалы автора

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