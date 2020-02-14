Кассиан может получить длительную дисквалификацию

Нападающий «Эдмонтона» Зак Кассиан вызван на слушания комитета безопасности игроков НХЛ. Форвард может получить длительную дисквалификацию, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (1:3) он ударил коньком в грудь защитника «Лайтнинг» Эрика Чернака. Позже Кассиан объяснил, что машинально отбрыкнулся от соперника, так как тот держал его за ногу и не позволял подняться со льда.

Here is the full video of Zack Kassian kicking Erik Cernak after taking him down to the ice. Exactly one month (1/13/20) after his two game suspension on Tkachuk @NHLPlayerSafety pic.twitter.com/jBR4IRWK85 — NHL Player Safety Mod (@NHLSafetyMod) February 14, 2020

Предполагается, что Кассиан получит дисквалификацию на пять матчей. Однако срок может быть увеличен.