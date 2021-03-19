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Каспери Капанен высказался о травме Евгения Малкина

13:28
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Нападающий «Питтсбурга» Каспери Капанен прокомментировал травму партнера по звену Евгения Малкина, которую он получил в матче против «Бостона» (1:2).

18 марта официальный сайт клуба сообщил, что российский нападающий включен в список травмированных игроков.

«Надо продолжать играть так же, как мы играли в последние пару недель. Безусловно, Малкин — важная часть команды.

Он в последнее время очень здорово играл и обрел себя. Нам будет его не хватать, но мы готовы к этому испытанию», — цитирует Капанена официальный сайт НХЛ.

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:2) Малкин попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и вынужден был покинуть площадку.

В текущем сезоне 34-летний россиянин сыграл в 28 матчах и набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности «-2».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/sostoyanie-malkina-ostaetsya-neizvestnym/c-322648112

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