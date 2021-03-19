Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.

Первая звезда — форвард «Детройта» Робби Фаббри с хет-триком в матче против «Далласа» (3:2).

Третья звезда — защитник «Коламбуса» Сет Джонс с дублем в матче против «Каролины» (3:2 ОТ).

Вторая звезда — форвард «Колорадо» Микко Рантанен с 4 (2+2) очками в матче с «Миннесотой» (5:1).