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Фаббри, Рантанен и Сет Джонс — звезды дня в НХЛ

10:03
Робби Фаббри. Фото nhl.com
Робби Фаббри. Фото nhl.com
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.

Первая звезда — форвард «Детройта» Робби Фаббри с хет-триком в матче против «Далласа» (3:2).

Третья звезда — защитник «Коламбуса» Сет Джонс с дублем в матче против «Каролины» (3:2 ОТ).

Вторая звезда — форвард «Колорадо» Микко Рантанен с 4 (2+2) очками в матче с «Миннесотой» (5:1).

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