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Сегодня, 09:31

«Каролина» выменяла Гостисбеера у «Аризоны» на выбор в 3-м раунде драфта-2026

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Каролина» выменяла защитника Шейна Гостисбеера у «Аризоны» на выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2026.

Контракт 29-летнего американца с кэпхитом 4,5 миллиона долларов действует до конца сезона-2022/23.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Гостисбеер набрал 31 (10+21) очко в 53 матчах при полезности «-6».

Шейн Гостисбеер
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Каролина Харрикейнз
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