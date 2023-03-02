«Каролина» выменяла Гостисбеера у «Аризоны» на выбор в 3-м раунде драфта-2026
«Каролина» выменяла защитника Шейна Гостисбеера у «Аризоны» на выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2026.
Контракт 29-летнего американца с кэпхитом 4,5 миллиона долларов действует до конца сезона-2022/23.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Гостисбеер набрал 31 (10+21) очко в 53 матчах при полезности «-6».
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5.03
6.03
7.03
|2.03
|03:30
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Эдмонтон – Торонто
|5 : 2
|2.03
|04:30
|
Даллас – Аризона
|4 : 2
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|5 : 7
|2.03
|06:00
|
Вегас – Каролина
|3 : 2
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|2 : 3 ОТ
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