Гол с передачи Свечникова принес «Каролине» победу над «Сан-Хосе»

«Каролина» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Шаркс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал две голевые передачи, одну из которых в овертайме. Его брат Евгений Свечников отметился одним ассистом в составе проигравшей команды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (1:1, 0:0, 3:3, 1:0)

Голы: Линдблом — 5 (Свечников, Лоренц), 15:10 — 0:1. де Хаан — 2 (Коглан, Котканиеми), 17:33 — 1:1. Ахо — 19 (бол., Ноесен), 40:17 — 2:1. Бонино — 9 (Эйссимонт), 46:50 — 2:2. Эйссимонт — 2 (Штурм, Ферраро), 51:15 — 2:3. Ферраро — 3 (п.в., Эйссимонт), 58:08 — 2:4. Ахо — 20 (Терявяйнен, Чатфилд), 58:23 — 3:4. Нечас — 20 (Свечников, Ахо), 59:48 — 4:4. Нечас — 21 (Свечников), 60:55 — 5:4.

Вратари: Раанта (57:57 — 58:08, 58:29 — 59:48) — Раймер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (6+16+12+2) — 30 (7+9+13+1).

Наши: Свечников (17.20/5/+1) — Барабанов (14.44/2/+1), Свечников (9.21/2/+1).

28 января. Роли. PNC Arena.