«Рейнджерс» одержали победу над «Вегасом». Панарин не набрал очков

«Рейнджерс» одержали победу над «Вегасом» в матче НХЛ

«Рейнджерс» выиграли у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Голден Найтс» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий Артемий Панарин не набрал очков в составе победителей. Он отметился четырьмя бросками по воротам соперника при показателе полезности «+2».