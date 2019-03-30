"Каролина" победила "Филадельфию", Свечников и Проворов очков не набрали

"Каролина" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ураганы" прервали неудачную серию из двух игр кряду, в то время как "Флайерз" проиграли в третий раз за последние пять игр.

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников провел на льду более 15 минут, нанес четыре броска по воротам соперника, но результативных баллов не набрал. Защитник "Флайерз" Иван Проворов отыграл 23 минуты и провел один силовой прием.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" – "Филадельфия" – 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Голы: Жиру – 21 (Найт, ван Римсдайк), 12:05 – 0:1. Терявяйнен – 20 (бол., Нидеррайтер, Уильямс), 13:35 – 1:1. Хэмилтон – 16 (Стаал, Макгинн), 13:56 – 2:1. Фольк – 9 (бол., Терявяйнен, Ахо), 51:57 – 3:1. Линдблум – 14 (бол., ван Римсдайк, Санхейм), 53:12 – 3:2. Славин – 7 (мен., п.в., Песке, Мразек), 58:05 – 4:2. Макгинн – 10 (п.в.), 59:41 – 5:2.

Вратари: Мразек – Тэлбот (56:35 – 58:05, 58:26 – 59:41).

Штраф: 6 – 14.

Броски: 32 (13+10+9) – 32 (8+7+17).

Наши: Свечников (15.44/4/0) – Проворов (23.48/0/0).

30 марта. Роли. PNC Arena.