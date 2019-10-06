«Каролина» одержала волевую победу над «Вашингтоном», у Свечникова 2 очка

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Каролине» — 2:3. «Ураганы» уступали 0:2, но смогли не только отыграться, но и вырвать победу.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Каролины» Андрей Свечников. На его счету 2 результативные передачи, 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и силовой прием за 16.27 на льду (3.17 — в большинстве).

У Александра Овечкина показатель полезности «-1» и 7 бросков в створ за 22.47 (10.43 — в большинстве). У Дмитрия Орлова «+1», бросок и 3 силовых приема за 22.12.

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