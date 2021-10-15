Дубль и голевая передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»

«Каролина» обыграла «Айлендерс» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для обеих команд это была первая игра в сезоне.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников оформил дубль и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Илья Сорокин сыграл 57 минут 58 секунд и отразил 35 из 40 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Айлендерс» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Голы: Барзал — 1 (Палмиери, Грин), 7:23 — 0:1. Свечников — 1 (Терявяйнен, Бир), 9:15 — 1:1. Фаст — 1 (Слэвин, Стаал), 13:57 — 2:1. Нельсон — 1 (Бовилье, Бэйли), 20:52 — 2:2. Мартинук — 1 (Лоренц, Степан), 26:30 — 3:2. Нидеррайтер — 1, 31:28 — 4:2. Ли — 1 (Добсон, Палмиери), 34:20 — 4:3. Терявяйнен — 1 (бол., Деанджело, Свечников), 51:36 — 5:3. Свечников — 2 (бол., Деанджело, Ахо), 59:18 — 6:3.

Вратари: Андерсен — Сорокин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 41 (8+22+11) — 28 (6+14+8).

Наши: Свечников (20.06/4/+1).

15 октября. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.