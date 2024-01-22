Капризов: «Харт Трофи» отдал бы Кучерову»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему считает нападающего «Тампы» Никиту Кучерова главным претендентом на приз лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ.

— Кому бы вы отдали «Харт Трофи», если бы его надо было вручать прямо сейчас?

— Кучерову. Куч — красавец! Вчера играли против них, он здорово играет, и вообще, большинство у них очень сильное. Никита им руководит. Его передачи, мышление хоккейное — очень сильное.

В сезоне-2023/24 Кучеров набрал 76 (28+48) очков в 46 матчах за «Тампу», он занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ.