Капризов признан первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Миннесота»
06:54
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов 25 апреля признан первой звездой матча регулярного сезона НХЛ против «Сан-Хосе» (6:3).
23-летний россиянин завершил встречу с одной заброшенной шайбой в большинстве при показателе полезности «+4».
В нынешнем сезоне НХЛ Капризов провел 47 матчей, в которых набрал 41 (22+19) очко.
После этого матча «Миннесота» с 65 очками расположилась на третьем месте в Западном дивизионе и обеспечил себе участие в плей-офф. «Сан-Хосе» с 41 очком — на шестой строчке.
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