Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капризов признан первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Миннесота»

06:54
Теги:

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов 25 апреля признан первой звездой матча регулярного сезона НХЛ против «Сан-Хосе» (6:3).

23-летний россиянин завершил встречу с одной заброшенной шайбой в большинстве при показателе полезности «+4».

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов провел 47 матчей, в которых набрал 41 (22+19) очко.

После этого матча «Миннесота» с 65 очками расположилась на третьем месте в Западном дивизионе и обеспечил себе участие в плей-офф. «Сан-Хосе» с 41 очком — на шестой строчке.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Главу УФСИН по Забайкальскому краю застрелили на охоте
Диетологи назвали 10 продлевающих молодость продуктов
Изменившаяся до неузнаваемости Жанна Агузарова удивила поклонников

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд