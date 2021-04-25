Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов 25 апреля признан первой звездой матча регулярного сезона НХЛ против «Сан-Хосе» (6:3).

23-летний россиянин завершил встречу с одной заброшенной шайбой в большинстве при показателе полезности «+4».

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов провел 47 матчей, в которых набрал 41 (22+19) очко.

После этого матча «Миннесота» с 65 очками расположилась на третьем месте в Западном дивизионе и обеспечил себе участие в плей-офф. «Сан-Хосе» с 41 очком — на шестой строчке.