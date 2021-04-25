Шайба Капризова помогла «Миннесоте» победить «Сан-Хосе»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» со счетом 6:3.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой.

После этого матча «Миннесота» с 65 очками расположилась на третьем месте в Западном дивизионе и обеспечил себе участие в плей-офф. «Сан-Хосе» с 41 очком — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 3:6 (0:3, 0:1, 3:2)

Голы: Сутер — 2 (Гринуэй), 0:19 — 0:1. Фолиньо — 9 (Эрикссон Эк), 12:00 — 0:2. Сперджен — 6 (Хартман, Зуккарелло), 17:43 — 0:3. Фиала — 17 (Юханссон, Сперджен), 39:10 — 0:4. Кутюр — 15 (Майер, Балцерс), 41:19 — 1:4. Капризов — 22 (бол., Фиала, Бонино), 44:28 — 1:5. Кейн — 18 (Хертл, Кныжов), 44:47 — 2:5. Бликфельд — 1, 46:06 — 3:5. Бонино — 7 (п.в., Коул), 59:38 — 3:6.

Вратари: Джонс (Корженарж, 20:00, 59:30 — 59:38) — Кяхкенен.

Штраф: 6 — 0.

Броски: 30 (4+13+13) — 26 (8+7+11).

Наши: Кныжов (16.47/2/0) — Капризов (17.12/4/-1).

25 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.