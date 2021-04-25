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Капризов поразил ворота «Сан-Хосе», забросив 22-ю шайбу в сезоне: видео

06:14
Кирилл Капризов. Фото nhl.com
Кирилл Капризов. Фото nhl.com
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов 25 апреля забросил 22-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

В матче против «Сан-Хосе» форвард в начале третьего периода отличился в большинстве. Капризов получил передачу от левого борта и в касание расстрелял ворота «акул».

В регулярном сезоне НХЛ 23-летний Капризов провел 47 матчей, в которых набрал 41 (22+19) очко.

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