Капризов поразил ворота «Сан-Хосе», забросив 22-ю шайбу в сезоне: видео
06:14
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов 25 апреля забросил 22-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.
В матче против «Сан-Хосе» форвард в начале третьего периода отличился в большинстве. Капризов получил передачу от левого борта и в касание расстрелял ворота «акул».
В регулярном сезоне НХЛ 23-летний Капризов провел 47 матчей, в которых набрал 41 (22+19) очко.
GOAL 2??2?? #KirillForCalder pic.twitter.com/3TzDegURsF— Minnesota Wild (@mnwild) April 25, 2021
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