Капризов поразил ворота «Сан-Хосе», забросив 22-ю шайбу в сезоне: видео

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов 25 апреля забросил 22-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

В матче против «Сан-Хосе» форвард в начале третьего периода отличился в большинстве. Капризов получил передачу от левого борта и в касание расстрелял ворота «акул».

В регулярном сезоне НХЛ 23-летний Капризов провел 47 матчей, в которых набрал 41 (22+19) очко.