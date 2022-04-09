Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов сократил отставание от Макдэвида

Капризов сократил отставание от Макдэвида в таблице лучших бомбардиров НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:4 ОТ).

24-летний россиянин набрал 88 (41+47) очков в 69 матчах сезона и расположился на восьмом месте в списке лучших бомбардиров лиги. Капризов отстает от лидирующего форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на 20 очков.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 85 (20+65) очками занимает 11-е место, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 81 (43+38) очком — на 15-й строчке.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 108 (42+66) очков в 71 матче

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 103 (26+77) в 71 матче

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (50+51) в 71 матче

4. Джонни Годро («Калгари») — 99 (34+65) в 71 матче

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 97 (56+41) в 66 матчах

6. Митчелл Марнер («Торонто») — 89 (31+58) в 62 матчах

7. Мэттью Ткачак («Калгари») — 89 (34+55) в 71 матче

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 88 (41+47) в 69 матчах

9. Роман Йоси («Нэшвилл») — 87 (19+68) в 68 матчах

10. Микко Рантанен («Коламбус») — 86 (35+51) в 68 матчах

11. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 85 (20+65) в 67 матчах

...

15. Александр Овечкин («Вашингтон») — 81 (43+38) в 68 матчах