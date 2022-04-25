Ротенберг о травме Овечкина: «Все, что не убивает, делает нас только сильнее!»

Главный тренер «СКА» Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» отреагировал на травму форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Очень неприятная ситуация произошла. Вратарь «Торонто» сделал Александру подножку, и Саша на скорости полетел в борт. На этот эпизод было просто больно смотреть. Безумно обидно, что наш форвард получил травму. Надеюсь, он совсем скоро поправится и вернется в строй. Желаю ему скорейшего выздоровления! Уверен, что Саша залечит эту травму и продолжит класть голы один за другим. Все, что не убивает нас, делает нас только сильнее!» — сказал Ротенберг «СЭ».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

36-летний россиянин ударился плечом об борт после падения на лед в начале третьего периода. Овечкин не смог продолжить игру.

В текущем сезоне Овечкин провел 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.