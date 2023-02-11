Каменский о Тарасенко: «Такие дебюты закладывают фундамент для будущего в команде»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» оценил дебют российского нападающего Владимира Тарасенко за «Рейнджерс».

Хоккеист принял участие в матче против «Сиэтла» (6:3), забросил одну шайбу и был признан первой звездой дня в НХЛ.

«Хочу поздравить Тарасенко. Он лишний раз доказывает, что является игроком высокого класса, что он поможет «Рейнджерс». Думаю, что и Панарину приятно, и остальным партнерам. Естественно, такие дебюты закладывают фундамент для будущего в команде. Владимир в очередной раз подтвердил, что играет на высоком уровне и будет помогать команде двигаться вперед», — сказал Каменский «СЭ».

Тарасенко перешел в «Рейнджерс» в результате обмена из «Сент-Луиса», за который выступал с 2013 года.