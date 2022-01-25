Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на достижение нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым отметки в 100 набранных очков за карьеру в НХЛ.

«У Кирилла классный сезон. Хочу пожелать ему удачи в следующих играх. Пускай побольше забивает. Так что, всего наилучшего. Как я оценю достижение: 100 набранных очков в НХЛ? Чем больше Кирилл играет, тем больше у него будет достижений. Сравнивать Капризова с другими смысла нет. Он классный хоккеист, наша суперзвезда, поэтому желаю ему удачи», — сказал Яшин «СЭ».

В матче с «Монреалем» (8:2) российский форвард отдал две результативные передачи и был признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.

Теперь на счету 24-летнего Капризова 44 гола и 56 передач в 92 матчах.