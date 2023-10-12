«Калгари» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» одержал победу над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Флэймз» дублем отметился Эндрю Манджапане. Еще по голу забили Маккензи Уигар, Расмус Андерссон и Элиас Линдхольм. За «Джетс» отличились Кайл Коннор, Алекс Иафалло и Марк Шайфли.

Видео лучших моментов матча «Калгари» — «Виннипег» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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