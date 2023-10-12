«Ванкувер» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» разгромил «Эдмонтон» со счетом 8:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

За «Кэнакс» покер оформил Брок Босер, остальные голы на счету Конора Гарланда, Элиаса Петтерссона, Джея Ти Миллера и Дакоты Джошуа. У «Ойлерз» единственную шайбу забросил Леон Драйзайтль.

Видео лучших моментов матча «Ванкувер» — «Эдмонтон» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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