«Ванкувер» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ
«Ванкувер» разгромил «Эдмонтон» со счетом 8:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
За «Кэнакс» покер оформил Брок Босер, остальные голы на счету Конора Гарланда, Элиаса Петтерссона, Джея Ти Миллера и Дакоты Джошуа. У «Ойлерз» единственную шайбу забросил Леон Драйзайтль.
Видео лучших моментов матча «Ванкувер» — «Эдмонтон» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|5
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|2
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
|12.10
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|6 : 5 Б
|12.10
|02:00
|
Каролина – Оттава
|5 : 3
|12.10
|02:30
|
Бостон – Чикаго
|3 : 1
|12.10
|05:00
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|2 : 5
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|8 : 1
|12.10
|05:00
|
Калгари – Виннипег
|5 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Брок Бесер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|1
|4
|И
|Г
|
|
Брок Бесер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|1
|1.00
|
|
Адин Хилл
Вегас
|1
|1.00
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|1
|1.25
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