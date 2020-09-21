«Калгари» проявляет интерес к Маркстрему

«Калгари» проявляет интерес к голкиперу «Ванкуверу» Якобу Маркстрему, который может получить статус неограниченно свободного агента, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Кэнакс» также хотят продлить контракт со шведом, но не могут гарантировать, что будут защищать его на предстоящем драфте расширения.

В прошедшем регулярном чемпионате 30-летний Маркстрем провел 43 матча, в которых пропускал в среднем 2,75 шайбы за матч и отражал 91,8 процента бросков. В плей-офф он сыграл 14 встреч: коэффициент надежности 2,85, 91,9 процента отраженных бросков.