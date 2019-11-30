«Калгари» назначил Джеффа Уорда исполняющим обязанности главного тренера

Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг прокомментировал отставку Билла Питерса с поста главного тренера клуба. Помощник Питерса Джефф Уорд будет временно руководить командой.

— Вопрос, с которым мы разбирались нескольких последних дней, сложен и никоим образом не отражает основные ценности «Калгари», — приводит слова Треливинга официальный сайт НХЛ.

Это было трудное время, но мы намерены двигаться вперед. Джефф Уорд временно будет нашим тренером. Сегодня утром я встретился с нашими хоккеистами, и мы готовы сосредоточиться на игре, оставив эту историю позади.

Есть приемлемое и неприемлемое поведение. С нашей точки зрения, хотелось бы, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, и я думаю, что это станет уроком для всех.

Мы переживаем сейчас некоторое потрясение. Я думаю, что стабильность важна. Но Джефф — солидный человек, солидный тренер, знает игроков, у него хорошие отношения с ними... Когда это случилось, я почувствовал, что Уорд будет правильной кандидатурой.

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