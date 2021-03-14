«Флорида» победила «Чикаго», Бобровский отразил 31 бросок

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 4:2.

Российский вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам.

После этого матча «Флорида» с 40 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 33 очками — на четвертом месте.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Чикаго» — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Голы: Хагель — 2 (Кубалик, Кампф), 20:28 — 0:1. Барков — 10 (Дюклер, Уигар), 27:46 — 1:1. Верхэге — 10 (Уигар, Барков), 31:00 — 2:1. Ватрано — 10 (Типпетт, Гудас), 32:19 — 3:1. Барков — 11 (Дюклер, Верхэге), 50:01 — 4:1. Боквист — 2 (Кит, Кейн), 58:28 — 4:2.

Вратари: Бобровский — Ланкинен (58:50).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 35 (6+13+16) — 32 (14+10+8).

Наши: — - Задоров (18.17/3/-1).

?14 марта. Майами. BB&T Center.