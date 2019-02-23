Илья Ковальчук: "Принимал решение о переходе в "Лос-Анджелес" в первую очередь ради семьи"

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" рассказал, что принял решение перейти в состав "Кингз" в первую очередь ради семьи. Он также отмети, что ему потребовалось какое-то время чтобы заслужить доверие ребят и тренера.

– Что не сложилось у команды – тема другого разговора, а есть ли у вас есть понимание, почему лично вам возвращение в НХЛ не далось гладко?

– В новый коллектив вливаться всегда сложно. И только сейчас, после недельного перерыва и Матча звезд, почувствовал в нем до конца своим. Все равно те ребята, которые выигрывали здесь два Кубка Стэнли, держались своим кругом, и к новым игрокам относились с какой-то осторожностью. Чтобы заслужить доверие ребят и тренера, мне потребовалось какое-то время.

– Но неужели, глядя на то, как играют те команды, в которые вы не перешли, и сравнивая с "Лос-Анджелесом", вы ни на секунду не испытали чувства сожаления о принятом решении?

– Нет. Все равно я принимал это решение в первую очередь ради семьи. В моем положении это самое важное. Все, что я делаю, – ради нее. Считаю, что этот город располагает к тому, чтобы дети развивались, тренировались, занимались многими вещами. Чтобы у супруги были возможности для личного развития. Это очень важно. Что касается хоккея, пока, тьфу-тьфу-тьфу, здоровье позволяет – и уверен, что еще будет время изменить ситуацию.

– Вы впервые в энхаэловской карьере играете в Западной конференции. Почувствовали какую-то специфику по сравнению с "Востоком"?

– Конечно. Команды играют в более оборонительный хоккей. Чуть длиннее перелеты, разница во времени чувствуется. Зато погода отличная. Стадион всегда полный, что очень радует, и за это огромный респект болельщикам "Кингз". Потому что неважно, на каком команда месте, – они всегда приходят и поддерживают. (Игорь Рабинер)

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