Илья Ковалчьук: «Хочу забить за «Вашингтон»

Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук перед игрой с «Филадельфией» рассказал, что хочет забить первый гол за новую команду. На его счету результативная передача в трех матчах.

— Хочу забить, — приводит слова Ковальчука российская версия официального сайта НХЛ — Завтра буду очень стараться. Мне намного комфортнее. Очень много нового на тренировках, в играх, масса деталей. Но ребята, тренеры, болельщики очень тепло ко мне относятся. Это приятно.

Приятно, когда знаешь ребят. Так легче. Хотя это не имеет особого значения, потому что надо делать свою работу, знакомиться с новой тактикой. Есть масса мелочей, которые надо освоить.