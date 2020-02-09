ИИХФ: дискуссия с НХЛ по Олимпиаде обнадеживает

Международная федерация хоккея (ИИХФ) подтвердила факт продуктивной встречи с руководством НХЛ по поводу участия игроков из североамериканской лиги, однако никаких договоренностей достигнуто не было, информирует «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ИИХФ.

Ранее журналист Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил о готовности ИИХФ выполнить требования НХЛ для заключения сделки, которая позволит игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Можем подтвердить, что встреча между IIHF, МОК, НХЛ и NHLPA (профсоюза игроков НХЛ) недавно состоялась в офисе НХЛ в Нью-Йорке. Представители каждой организации провели конструктивный совместный диалог об участии игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, — говорится в заявлении пресс-службы ИИХФ. — Данная дискуссия обнадеживает, однако ни одна из сторон, участвующих в решении вопросов, связанных с участием игроков НХЛ, ничего не обещала и не подтверждала. Необходимо проделать большую работу, чтобы вернуть игроков НХЛ на Олимпийские игры.