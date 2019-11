Игрок «Оттавы» потерял сознание после столкновения с соперником. Видео

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Оттаву», в середине второго периода счет 2:2. В одном из эпизодов форвард «сенаторов» Скотт Сабурин столкнулся с нападающим «Брюинз» Дэвидом Бэкесом.

Бэкес самостоятельно ушел в раздевалку, а игрок «Оттавы» потерял сознание — его унесли на носилках. Скотта отправили в местную больницу на машине скорой помощи. Хоккеист был в сознании и разговаривал с врачами.

Yikes. Scary stuff. When you watch the hit, you'd think Backes was going to take the worst of it, but Sabourin was out before he hit the ice. pic.twitter.com/z64ZnGDagk