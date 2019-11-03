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Игрок «Оттавы» потерял сознание после столкновения с соперником. Видео

03:44
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Оттаву», в середине второго периода счет 2:2. В одном из эпизодов форвард «сенаторов» Скотт Сабурин столкнулся с нападающим «Брюинз» Дэвидом Бэкесом.

Бэкес самостоятельно ушел в раздевалку, а игрок «Оттавы» потерял сознание — его унесли на носилках. Скотта отправили в местную больницу на машине скорой помощи. Хоккеист был в сознании и разговаривал с врачами.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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