Игорь Ларионов: "Если Овечкин обгонит Гретцки, это будет феноменально"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член выборного комитета Зала хоккейной славы в Торонто Игорь Ларионов сравнил капитана "Вашингтона" Александра Овечкина и легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.



– Только у великого игрока может быть свой "офис", из которого он продолжает забивать, невзирая ни на какие хитрости, которые придумывают соперники, – цитирует Ларионова официальный сайт НХЛ. – У Гретцки он был за воротами, откуда он создавал сотни голов, у Овечкина – в левом круге вбрасывания.



Может ли Овечкин однажды догнать Гретцки по голам? Если будет держать себя в порядке – почему бы и нет. Все зависит от его состояния и отношения к делу. Судя по всему, сейчас он стал относиться к себе правильно. Всё в его руках. У Саши растет ребенок, который наверняка захочет увидеть, как папа играет. И это наверняка для Овечкина станет мотивацией, чтобы на глазах у сына сделать в хоккее что-то важное. А обогнать Гретцки – это было бы не просто важно, а феноменально.