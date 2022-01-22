«Эдмонтон» может поменять главного тренера

Руководство «Эдмонтона» рассматривает возможность увольнения главного тренера Дэйва Типпета, сообщает журналист Райан Ришо.

Окончательное решение пока не принято, но в клубе крайне недовольны результатами команды, а также тем, что тренер не может наладить атмосферу в раздевалке.

Основным кандидатом на замену Типпетта считает тренер фарм-клуба «Ойлерз» Джей Вудкрофт.

«Эдмонтон» одержал только 2 победы в последних 15 матчах. Причем в двух победных матчах командой не руководил Типпет, который в этот момент находился в ковид-протоколе.