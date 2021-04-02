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Худобин признан первой звездой матча «Нэшвилл» — «Даллас»

06:59
2 апреля. «Нэшвилл» — «Даллас» — 1:4. Антон Худобин в воротах. Фото nhl.com
2 апреля. «Нэшвилл» — «Даллас» — 1:4. Антон Худобин в воротах. Фото nhl.com

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нэшвилл» — «Даллас» (1:4). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский вратарь Антон Худобин, который отразил 21 из 22 бросков по своим воротам. Второй звездой стал нападающий Роопе Хинтц, отметившийся голевой передачей. Замкнул тройку защитник Эса Линделл, забросивший одну шайбу.

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