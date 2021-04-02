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Шестеркин рассказал, что немного замерз в матче против «Баффало»

06:54
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:2 ОТ).

«Очевидно, мы быстро пропустили первыми, но затем изменили скорость игры. Мы начали доводить больше шайб к их воротам. Было немного сложно из-за того, что не было много бросков, а на стадионе было довольно прохладно, поэтому я немного замерз, но ребята проделали большую работу, чтобы игра пошла», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь отразил 21 из 23 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин сделал 2 голевые передачи и был признан третьей звездой встречи.

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