Худобин: «Мы стали чемпионами конференции. Это достижение уже никто не отберет»

Голкипер «Далласа» Антон Худобин рассказал, какие эмоции испытывал, когда перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (7:0) под своды домашней арены «Звезд» был поднят баннер, который посвящен победе команды в плей-офф Западной конференции в прошлом сезоне.

«Да, мы не стали чемпионами в прошлом году. Но увидеть даже этот баннер — это уже прилив эмоций. В конце концов, мы стали чемпионами конференции. Это достижение у тебя уже никто не отберет. Оно вписано в историю хоккея. Стало достоянием клубного музей. Это особенный момент».

Напомним, в финале Кубка Стэнли «Даллас» уступил «Тампе» (2-4).