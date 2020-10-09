Холтби входит в сферу интересов «Эдмонтона»

Голкипер Брэйден Холтби находится в сфере интересов «Эдмонтона», сообщает в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.

У Холтби закончилось действие контракта с «Вашингтоном», по которому он получал 5 миллионов долларов за сезон. 30-летний канадец получит статус неограниченно свободного агента.

В минувшем сезоне Холтби провел 48 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,11 шайбы и отражая 89,7% бросков.

В плей-офф он сыграл 8 игр, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 90,6% бросков