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Холл забросил первую шайбу за «Аризону». Видео

05:51
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«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Аризоне» — 2:5. В составе победителей одну из шайб забросил Тэйлор Холл. Он забил впервые после обмена из «Нью-Джерси».

В текущем сезоне на счету Холла 28 (7+21) очков в 33 встречах при показателе полезности «-10»

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