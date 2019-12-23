Холл забросил первую шайбу за «Аризону». Видео
05:51
«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Аризоне» — 2:5. В составе победителей одну из шайб забросил Тэйлор Холл. Он забил впервые после обмена из «Нью-Джерси».
Taylor Hall snipes his first goal with the Coyotes pic.twitter.com/eDV3bDUACq— Brady Trettenero (@BradyTrett) December 23, 2019
В текущем сезоне на счету Холла 28 (7+21) очков в 33 встречах при показателе полезности «-10»
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