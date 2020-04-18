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Хинтц считает Баркова одним из лучших игроков НХЛ

02:24
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Нападающий «Далласа» Роопе Хинтц считает, что Александра Баркова из «Флориды» незаслуженно обходят вниманием. По его мнению, тот является одним из лучших в лиге.

— Саша входит в число лучших игроков НХЛ, он отличный универсал, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Хинтца. — Его незаслуженно обходят вниманием, а он набирает очки и выкладывается в каждой игре как в атаке, так и в обороне. Мы вместе готовились к сезону летом прошлого года, так что у меня был шанс своими глазами увидеть, насколько он хорош".

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/barkov-deserves-more-recognition-peers-say/c-316646660

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