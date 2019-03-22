Хет-трик Барбашева принес "Сент-Луису" победу над "Детройтом"

"Сент-Луис" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Блюз" одержал вторую победу кряду.

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев забросил три шайбы и был признан первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Детройт" - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Ванек - 15 (Хирозе, Нильсен), 2:05 - 0:1. Сундквист - 14 (Дель Зотто, Перрон), 11:46 - 1:1. Барбашев - 10 (Стин, Данн), 23:22 - 2:1. Барбашев - 11 (Стин), 28:16 - 3:1. Ванек - 16 (Боуи, Крунвалль), 48:48 - 3:2. Марун - 9 (Томас, Бозак), 50:19 - 4:2. Барбашев - 12 (п.в., Сэнфорд, Стин), 59:11 - 5:2.

Вратари: Биннингтон - Бернье (57:56 - 59:11).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 24 (8+6+10) - 22 (7+8+7).

Наши: Барбашев (14.08/4/+3), Тарасенко (16.06/1/0) - -.

22 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.