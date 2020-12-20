Хенрик Лундквист: «Это была очень эмоциональная неделя для меня»

Голкипер Хенрик Лундквист рассказал о своем состоянии после того, как он был вынужден объявить о приостановке карьеры.

Ранее шведский вратарь объявил о невозможности выйти на лед за «Вашингтон» в предстоящем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ из-за проблем с сердцем.

«Это была очень эмоциональная неделя для меня и для моей семьи. Я лишь хочу выразить благодарность за поддержку, которую получил ото всех.

Жизнь полна испытания. И я готов к новому. Главное правильный настрой», — написал Лундквист в Twitter.

Напомним, что 38-летний швед подписал однолетнее соглашение с «Вашингтоном» в начале октября текущего года.