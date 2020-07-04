Официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших защитников лиги среди команд-участниц стартующего Кубка Стэнли-2020. В голосовании приняли участие 13 авторов сайта.

Возглавил рейтинг Виктор Хедман из «Тампа-Бэй» набравший 202 балла. В тройку вошли Роман Йоси («Нэшвилл», 194) и Джон Карлсон («Вашингтон», 185).

Россиян не оказалось в топ-16. Лучшим из представителей России стал Иван Проворов из «Филадельфии» (16 очков, 20-е место).

Полный рейтинг опубликован на сайте НХЛ.