24-летний нападающий Павлычев примет участие в тренировочном лагере «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Никита Павлычев примет участие в тренировочном лагере «Лос-Анджелеса». Пока идет речь о работе в тренинг-кэмпе для новичков, сообщает LA Kings Insider.

Ранее 24-летний форвард заключил контракт с фармом «Кингз» — «Онтарио».

Россиянин выбрал на драфте-2017 «Питтсбург» в 7-м раунде. Его рост — 200 сантиметров.

В прошлом сезоне Павлычев дебютировал в АХЛ. В составе «Сиракьюз» он набрал 3 (0+3) очка в 8 матчах.