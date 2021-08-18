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24-летний нападающий Павлычев примет участие в тренировочном лагере «Лос-Анджелеса»

22:43
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Российский нападающий Никита Павлычев примет участие в тренировочном лагере «Лос-Анджелеса». Пока идет речь о работе в тренинг-кэмпе для новичков, сообщает LA Kings Insider.

Ранее 24-летний форвард заключил контракт с фармом «Кингз» — «Онтарио».

Россиянин выбрал на драфте-2017 «Питтсбург» в 7-м раунде. Его рост — 200 сантиметров.

В прошлом сезоне Павлычев дебютировал в АХЛ. В составе «Сиракьюз» он набрал 3 (0+3) очка в 8 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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