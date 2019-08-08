Хабибулин - о "Тампе": "Здорово, что наш российский вратарь ставит рекорды"

Бывший вратарь "Тампы" Николай Хабибулин в интервью "СЭ" назвал лучших партнеров, с которыми он пересекался в составе "Лайтнинг". Также он попытался сравнить двух российских вратарей – Сергея Бобровского и Андрея Василевского.

– Мой агент немного знал менеджера – и обрисовал его как человека, разбирающегося в хоккее. Судя по составу, команда была довольно молодая. Было куда расти. И в то время я уже хотел где-то играть, приносить пользу.

– Представьте, что вы генеральный менеджер и у вас есть возможность выбрать Сен-Луи, Лекавалье и Ричардса. В каком порядке вы их возьмете?

– Наверное, Сен-Луи я бы взял под первым номером. Во-первых, он классный игрок. Во-вторых, способен завести команду своими действиями на льду: настоящий лидер, который ведет за собой игроков. Вторым бы взял Лекавалье. Он в любой момент мог сделать что-то неординарное, и при этом он довольно рослый – такой игрок нужен. Ну и Ричардс – умный и рассудительный игрок.

– Чьи бедра объемнее: ваши или Мартена Сен-Луи?

– Никогда не измерял. Он сам очень небольшой, но ноги у него действительно огромные, он с их помощью и достиг всего.

– Кто вам больше нравится – Василевский или Бобровский?

– Тяжелый выбор. Мы с Бобровским играли в 2012 году друг против друга, но с того времени он сильно изменился. Василевский помоложе, погабаритнее, если у него какие-то нюансы подточить, то он может еще добавить.

– Как реагируете на то, что он отбирает ваши рекорды в "Тампе"?

– Это здорово, что наш российский вратарь ставит рекорды. "Тампа", конечно, не относится к шестерке команд с богатейшими традициями, но все равно приятно, что он показывает такие результаты.

Вместе с "Тампой" Хабибулин выиграл Кубок Стэнли-2004.

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